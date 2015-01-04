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تشييع جنازة معاون مباحث بورسعيد في جنازة عسكرية ببلدته بالإسماعيلية

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شيع الآلاف من أبناء مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، الأحد، جثمان النقيب حسام الشرقاوي، معاون مباحث قسم العرب ببورسعيد، والتي توفى إثر انقلاب سيارة ترحيلات، خلال عودته من محافظة الشرقية إلى محل عمله بمديرية أمن بورسعيد.

ووسط حالة من الحزن الشديد، اتشحت بلدة الفقيد بالسواد، تم تشييع الضابط الفقيد إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية حضرها اللواء على أبوزيد، مدير مباحث وزارة الداخلية، واللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء إسماعيل عزالدين، مدير أمن بورسعيد، وعدد من قيادات مديرية أمن بورسعيد والإسماعيلية وزملاء وأصدقاء الفقيد.

كان الضابط الفقيد قد لقي مصرعه، وأصيب أمينا شرطة آخران، إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق 36 الحربي، بطريق «الإسماعيلية – الزقازيق».

وأشارت التحريات إلى أن السيارة رقم (9722 ب/12 شرطة)، ترحيلات، تابعة لمديرية أمن بورسعيد، وأن السيارة انقلبت بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وذلك أثناء عودة مأمورية ترحيل متهمين من بورسعيد إلى الشرقية، مما أدى إلى مصرع الضابط الفقيد، وإصابة آخر وأميني شرطة، تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج.

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