بالأرقام – هجوميا.. حفني يطرد شبح مؤمن من الزمالك

بعد رحيل مؤمن زكريا، كان الزمالك متخوفا من خسارة ورقة هجومية هامة.. لكن هذا القلق خفت كثيرا بعد ما قدمه أيمن حفني في موقعة بتروجيت.

أيمن حفني انفجر.. قدم نسخة أقوى من نفسه، أفضل مباراة له بقميص الفرسان.

36 تمريرة صحيحة خرجت من قدمي أيمن حفني في مباراة الزمالك وبتروجيت.

في المقابل، كان مؤمن زكريا قد أنتج 20 تمريرة صحيحة فقط أمام ألعاب دمنهور.

حفني تميز في التمريرات الطولية، وأرسل 5 كرات صحيحة أمام بتروجيت.

مؤمن في المقابل، كان قليل الإنتاج فيما يخص الكرات الطولية، واكتفى بكرة واحدة أمام دمنهور في أخر مبارياته بالقميص الأبيض.

المحاولات على المرمى لم تقل بعد رحيل مؤمن زكريا.

زكريا كان قد هدد مرمى دمنهور 4 مرات، وهو الرقم نفسه الذي وصل له أيمن حفني أمام بتروجيت.