أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – هجوميا.. حفني يطرد شبح مؤمن من الزمالك

Google+ Print
بالأرقام – هجوميا.. حفني يطرد شبح مؤمن من الزمالك بالأرقام – هجوميا.. حفني يطرد شبح مؤمن من الزمالك

بعد رحيل مؤمن زكريا، كان الزمالك متخوفا من خسارة ورقة هجومية هامة.. لكن هذا القلق خفت كثيرا بعد ما قدمه أيمن حفني في موقعة بتروجيت.

أيمن حفني انفجر.. قدم نسخة أقوى من نفسه، أفضل مباراة له بقميص الفرسان.

36 تمريرة صحيحة خرجت من قدمي أيمن حفني في مباراة الزمالك وبتروجيت.

في المقابل، كان مؤمن زكريا قد أنتج 20 تمريرة صحيحة فقط أمام ألعاب دمنهور.

حفني تميز في التمريرات الطولية، وأرسل 5 كرات صحيحة أمام بتروجيت.

مؤمن في المقابل، كان قليل الإنتاج فيما يخص الكرات الطولية، واكتفى بكرة واحدة أمام دمنهور في أخر مبارياته بالقميص الأبيض.

المحاولات على المرمى لم تقل بعد رحيل مؤمن زكريا.

زكريا كان قد هدد مرمى دمنهور 4 مرات، وهو الرقم نفسه الذي وصل له أيمن حفني أمام بتروجيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع