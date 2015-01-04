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المتهمون يطرقون عل القفص الحديدي في «خلية الظواهري»

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المتهمون يطرقون عل القفص الحديدي في «خلية الظواهري» المتهمون يطرقون عل القفص الحديدي في «خلية الظواهري»

محمد ربيع الظواهري

قدمت النيابة العامة، تقارير طبية عن المتهمين “احمد ماهر احمد، ومحمد حسين”، إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التى تنظر محاكمة 68 متهما على رأسهم محمد ربيع الظوهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري»، تبين أنهما يحتاجان عمليتين جراحتين.

ولاحظت المحكمة ان المتهمين يقومون بالطرق على القفص الحديدى، يتزعمهم المتهم الأول محمد الظواهرى، وأنه يتحدث بطريقة غير لائقة، مطالبا بالحديث، فطلبت منه هيئة المحكمة الانتظار إلى انتهاء الإجراءات، الا ان الظواهرى استمر فى الطرق، وطالبته المحكمة بالتوقف، أو خروجه خارج القاعة، مؤكدين القانون كفيل بتحقيق الانضباط.

و تستمع المحكمة إلى الشاهد الأول، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى، ومختص بمكافحة الجهاد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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