“القومى لحقوق الإنسان” ينظم الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى حول المواطنة

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، الملتقى السنوى التاسع، لمنظمات المجتمع المدنى، تحت عنوان ” المواطنة، حقوق وواجبات “، 26 يناير 2015.

يأتى الملتقى فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة فيما بينه وبين منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية، من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، فى ظل التحولات الديمقراطية التى تعيشها مصر منذ ثورتى 25 يناير ، 30 يونيه ، لتأكيد مبادئ المواطنة الفاعلة وحقوق وواجبات المواطن المصرى الواردة فى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصرى 2014م.

يركز الملتقى التاسع على التوصل لأهم الرؤى والمقترحات بشأن القضايا ذات الصلة بالمواطنة والمواطن، والأولويات المجتمعية فيما يخص حقوق وواجبات المواطنة، ودور المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية فى تلك القضايا، ومقترحاتهم وتوصياتهم حولها، وسبل التنسيق والتعاون والعمل المشترك، ويتضمن جلسات عامة، وورش عمل متخصصة حول محاور العمل.