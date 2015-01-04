اغتيال ضابط برتبة عقيد في شبوة جنوب اليمن

اغتال مسلح مجهول، اليوم الأحد، العقيد حمود حسين الذرخانى رئيس عمليات اللواء 21 ميكانيكى في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونقل موقع “26 سبتمبر نت” التابع للقوات المسلحة عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية أن المسلح أطلق النار على العقيد أثناء خروجه من منزله وسرق سيارته ولاذ بالفرار.. مضيفا أن “الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق في الحادث”.

ويعتقد أن تنظيم القاعدة وراء هذا الحادث الذي تكرر كثيرا في المحافظات الجنوبية باستهداف رجال الجيش والأمن.

والمنطقة العسكرية الثالثة في اليمن مركزها محافظة مأرب وتنتشر في محافظتي شبوة ومأرب ويرأسها العميد أحمد سيف اليافعي وهى التي شهدت استيلاء مقاتلين قبليين في محافظة مأرب على كتيبة أثناء انتقالها من محافظة شبوة في طريقها إلي صنعاء عبر مأرب.