الأمن العام يضبط 57 قطعة سلاح و124 قضية مخدرات وينفذ 7 آلاف حكم قضائى في 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم 2 يناير الجارى، من ضبط 57 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وضبط 124 قضية مخدرات ، وتنفيذ 7010 حكم قضائى متنوع وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتهما.

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط عدد ( 57 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن: ضبط ( 7 ) بندقية آلية، ( 5 ) بندقية رصاص، ( 9 ) بندقية خرطوش، ( 1 ) طبنجة، ( 35 ) فرد محلى الصنع، ( 254 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ضبط ( 391 ) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية : تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط ( 124 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 23,220 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,914 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,293 كيلو جرام )، ( 11735 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : تم ضبط ( 4 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 17 ) متهم إرتكبوا ( 12 ) حادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون : تم ضبط ( 47 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ،وهارب من السجون العمومية ، ( 2 ) مراقب هارب .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ ( 7010 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى: ( 40 ) حكم جناية، ( 3243 ) حكم حبس جزئى، ( 552 ) حكم حبس مستأنف، ( 2236 ) حكم غرامة .

> ( 939 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : تم ضبط ( 601 ) دراجة بخارية مخالفة .

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : تم ضبط ( 7 ) سيارات مُبلغ بسرقتهما .

يأتى هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.