هيئة الثورة السورية : مقتل 15 من حزب الله في هجوم “النصرة” على حاجز بالقلمون

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية (المعارضة ) بمقتل 15 عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني وجرح العشرات جراء الهجوم الذي شنته جبهة النصرة على حاجز للحزب في جبال القلمون السورية.

ونقلت قناة(العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، عن الهيئة السورية قولها إن الجبهة سيطرت على نقطة المسرب في القلمون بعد الهجوم وفرار من بقي من عناصر حزب الله.

كانت مصادر بالمعارضة السورية قد ذكرت أمس أن “جبهة النصرة” شنت هجوما كبيرا على مسلحين من حزب الله اللبناني والقوات الحكومية السورية في منطقة القلمون قرب الحدود اللبنانية.

جدير بالذكر أن الاشتباكات تدور باستمرار بين مسلحي جبهة النصرة من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بحزب الله من جهة أخرى في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية، وقد تطور الأمر لمعارك بين المسلحين في سوريا وقوات من الجيش والأمن اللبناني في عرسال في أكثر من مرة.