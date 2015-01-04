بالصور .. ضبط 3 متهمين بقتل سائق توك توك بسوهاج والنيابة تقرر حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 3 متهمين متورطين بقتل سائق توك توك وترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 13 أحوال مركز المراغة والمعاد قيده برقم 5975 إداري المركز لسنة 2014 بشأن مقتل المدعو إبراهيم عبد المولي إبراهيم سن 13 سائق توك توك 00 وما توصلت إليه تحريات وحدة مباحث المركز إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من :-

> 1- أدهم رأفت علام عبد الله 2- جمال خلف عبد الجابر

> 3- أحمد علي حمدون عمر 00 وما أسفرت عنه الجهود من ضبط الأول وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بغرض سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه ، بتاريخ اليوم 3 الجاري تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الثاني والثالث .

باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت :- = حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق .

عرض المتهم جمال خلف عبد الجابر – علي المستشفي المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها مع أعداد تقرير طبي بذلك ضبط وإحضار المدعو / شوكت رأفت علام .