أمن الأقصر يضبط 110 كيلو جرام من حلوي المولد الفاسدة بالأقصر‎

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر 48 علبة من حلوى المولد و250 قرص حلوي مشبك منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي بإجمالي 110 كيلو جرام وذلك بكمين القباح الأمني .

تلقى اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من ضباط كمين القباح الأمني يفيد بضبط “أحمد .م .أ”، عاطل، أثناء مروه علي الكمين بـ “تروسيكل” يقل 48 علبة حلوى مولد النبوي، وزنها واحد كيلو و250 قرص حلوى مشبك، زنة 8/1 كيلو للقرص وكرتونة حلوى وخمس أكياس “سمسمية” منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 110 كيلو جرامات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .