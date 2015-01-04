إضراب معلمي مدرسة “المتميز” بالوادي الجديد لعدم صرف حافز التميز

أعلن مدرسو وإداريو مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد امتناعهم عن التصحيح غدا الأحد مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب عدم صرف حافز التميز التجريبي لهم منذ شهر مارس 2014 وحتي الان.

ويقول معلموا المدرسة إن سبب امتناعهم عن التصحيح ليس بهدف تعطيل العمل بالرغم من احقيتهم القانونية لصرف هذا الحافز طبقا للوائح والقانونين المنظمة لعمل المدارس التجريبية.

ويقول مدرسو مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة انهم خاطبوا بمذكرة رسمية محافظ الوادي الجديد والذي قرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل ادارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم و مدير ادارة التجريبيات بالمديرية وتوجيه مالي المديرية والتي قررت أحقية المعلمين في الصرف لهذا الحافز من خلال تقرير رسمي صادر بتاريخ 25 /9/2014 م ولم يتم الصرف حتي الان بسبب رفض رئيس مجلس الامناء والاباء للتوقيع علي مذكرات وأذون الصرف.

وقال نجاتي سيف الدين رئيس مجلس الأمناء والآباء بالوادي الجديد انه من غير المقبول منطقيا أن تكون مدرسة بها واقعة اختلاس وسرقة ولم يتم حتى الان محاسبة المسئولين عنها لمبالغ مالية بقيمة 55 الف جنيه هي من مصروفات التلاميذ بالمدرسة وأقوم بصرف حافز إثابة دون محاسبة المقصر والمسئول عن السرقة بالرغم من أنه لامانع من صرف الحافز لهيئة التدريس والإداريين والعمال بالمدرسة مع حرمان الادارة بالمدرسة.

وأكد انه سيتم صرف الحافز للمعلمين بالمدرسة والإداريين مع حرمان الادارة لحين محاسبة المتسبب في واقعة سرقة 55 الف جنيه علما بانه لا توجد اي مشكلة مع المدرسة وانه تم صرف هذا الحافز لمدرسة التجريبية بمدينة الخارجة .