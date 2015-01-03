بالفيديو.. جنازة عسكرية لشهيد أسيوط ببنى سويف

شيع أكثر من 3000 من أهالي مدينة ببا جنازة الشهيد مجند خالد مصطفى محمد 22 سنة الذى لقى مصرعه فى أسيوط على أيدى خارجين على القانون فى الجبل الغربى فى مركز القوصية باسيوط .

وتقدم الجنازة العسكرية اللواءان محمد ابو طالب نائب مدير الأمن و ابراهيم التهامي مفتش الداخليه واللواء هشام درويش مساعد مدير الأمن للجنوب ، والرائد أحمد عبداللطيف رئيس مباحث ببا ، والرائد محمد توحيد من العلاقات العامه بمديرية امن بني سويف، ومحمود المغربى رئيس مركز ومدينة ببا، جنازة الشهيدبصحبة والده الى مثواه الاخير فى مقابر الاسرة.

وردد المشيعين لا اله الا الله الشهيد حبيب الله وقال والده :” أنا عايز حق نجلى وأطالب الوزير بضبط الجناة الذين تسببوا فى مقتل نجله.”

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