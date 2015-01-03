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إصابة ضابط بـ «مرور أسوان» أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات معدنية

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إصابة ضابط بـ «مرور أسوان» أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات معدنية إصابة ضابط بـ «مرور أسوان» أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات معدنية

أرشيفية

 

أصيب الملازم أول محمد ناجي محمد “الضابط بادارة مرور أسوان” والمعين خدمة تنظيم الحركة المرورية بمنطقه الطابية أثناء مطاردته لسيارة بدون لوحات معدنية.

وكان الضابط و القوة المرافقة له حاولوا استيقاف سيارة بيضاء اللون ماركه (دايهاتسو)بدون لوحات معدنية وحال محاولته اسيقافها قام قائدها بالهرب بسرعه جنونيه مما نتج عنه اصابه الضابط بجرح قطعي بيده اليمني وتمكن ضباط مباحث قسم اول أسوان برئاسه الرائد احمد خلف الله من ضبط السيارة وقائدها المدعو ياسر ثابت السيد 25 سنة سائق ومقيم المدينة الصناعية القديمه وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعه وذلك بسبب عدم حمله تراخيص وتحرر عن ذلك المحضر رقم “20″ جنح قسم اول اسوان لعام 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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