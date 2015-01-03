لبنان تفرض للمرة الأولى تأشيرة دخول على السوريين

فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على تأشيرة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان، الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، على موقعها الإلكتروني، عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه»، وتشمل فرض السمة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من الاثنين المقبل.

وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة، تأشيرة، «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد».

أما زيارة العمل فأصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب في الحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين، أو يقدم تعهدا إجماليا أو إفراديا بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر».