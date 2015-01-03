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وقفة احتجاجية للعاملين بشركة «خلاطات مياه العاشر من رمضان» احتجاجًا على فصلهم

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وقفة احتجاجية للعاملين بشركة «خلاطات مياه العاشر من رمضان» احتجاجًا على فصلهم وقفة احتجاجية للعاملين بشركة «خلاطات مياه العاشر من رمضان» احتجاجًا على فصلهم

أرشيفية

نظم العشرات من العاملين بمصنع خلاطات المياه بمدينة العاشر من رمضان، منذ قليل، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة بفصلهم، تمهيدا لتصفية الشركة.

تجمهرالعاملين صباح اليوم، أمام مكتب العمل لتوصيل شكواهم موضحين أنهم نحو 250 عاملاً بالشركة الفرنسية لخلاطات المياه “جاكوب ديليفون” بالمنطقة الصناعية الثالثة ،فوجئوا بقرار مجلس إدارة الشركة بفصل جميع العمال تمهيدا للتصفية، مما يعود بالضرر البالغ خاصة أنهم ليس لديهم أى مصدر رزق آخر.

وناشد العمال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للتدخل ومنع الظلم الواقع عليهم من إدارة الشركة، منعا لتشريدهم هم وأسرهم.

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