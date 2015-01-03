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«كاميرون» يطلق الحملة الانتخابية لحزب «المحافظين» البريطاني بوعد «باقتصاد أقوى»

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أطلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة، الحملة الانتخابية لحزب «المحافظين» بملصق انتخابي يعد بطريق نحو أقوى سارع شركاؤه في الائتلاف إلى وصفه بـ«الطريق إلى جهنم».

ويظهر الملصق طريقًا رسم بالكمبيوتر يعبر حقولًا خضراء كتب عليه شعار «لنستمر على الطريق نحو اقتصاد أقوى».

ويعدد الملصق إنجازات منذ توليها الحكم في 2010. ويقول إن«1.75 مليون شخص إضافي حصلوا على وظائف وعدد الشركات ارتفع بمقدار 760 ألفًا»، مشيرًا إلى أن «العجز انخفض إلى النصف».

ويواجه كاميرون انتقادات حول مسألة العجز الذي يعتبر أنه انخفض إلى النصف إذا ما احتسب بنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي. أما من حيث القيمة المالية فقد انخفض بنحو الثلث.

ولدى الكشف عن الملصق الانتخابي، قال كاميرون إن هذا التصويت سيكون «أهم الانتخابات منذ جيل كامل»، مؤكدا أنه وحده حزب يمين الوسط- الذي يتزعمه يمكنه تحقيق اقتصاد أقوى.

غير أن الصورة التي ستظهر على اللوحات الإعلانية في أنحاء بريطانيا، واجهت بسرعة انتقادات الليبراليين الديمقراطيين شركاء المحافظين في الحكومة الذين وصفوها بـ«الطريق إلى جهنم».

وقال متحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين إن «خطة المحافظين الاقتصادية للمستقبل تبدو وكأنها الطريق السريع المؤدي إلى جهنم بالنسبة لغالبية الناخبين البريطانيين».

وأشار إلى دراسة مستقلة كشفت أن خطة المحافظين ستؤدي بالإنفاق العام إلى أدنى مستوى له في 80 عامًا.

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