مليون دولار من السعودية لصيانة وترميم مسجد الملك فيصل فى باكستان

وقع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الوزير المفوض جاسم الخالدي اتفاقية مع شركات صيانة محلية لصيانة وترميم مسجد الملك فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر مسجد الملك فيصل مساء اليوم بحضور رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد إمام وخطيب المسجد المشرف العام على شؤونه أحمد الدريويش.

وأعلن الخالدي عن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مليون دولار أمريكي لصيانة وترميم هذا المسجد. وقال : إن هذا المسجد يعبر عن عمق العلاقات السعودية الباكستانية وشاهداً على بصمات الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ الذي سعى جاهداً لإقامة هذا الصرح الشامخ منوهاً بدور المملكة في تشييد ورعاية بيوت الله في جميع أنحاء المعمورة.

ورفع الخالدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على اهتمامهم بالمساجد داخل المملكة وخارجها مؤكداً أن هذا هو واجب المملكة العربية السعودية الديني والأخلاقي التي خصها الله تعالى بوجود الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومهد الإسلام. وقال الدريويش من جانبه في تصريح إن اجتماع اليوم في هذا المسجد هو لتدشين مشروع ترميم وصيانة مسجد الملك فيصل ومرافقه التي تكرم وتفضل خادم الحرمين الشريفين بدعمها بمبلغ مليون دولار أمريكي مبيناً أن المملكة رعت هذا المسجد منذ أن تكفلت بإنشائه وصيانته حتى الآن.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية كان مع تسع شركات تقوم بصيانة هذا المسجد سواء فيما يتعلق بصيانته وتأثيثه أو تجديد النظام الصوتي بما يتفق مع نظام الصوت في الحرمين الشريفين وصيانة مبناه ومرافقه ووضع مظلات خارجية ليتسع لأكبر عدد من المصلين وإيجاد السكن للأئمة والمؤذنين بهذا المسجد حسب ما ذكرت صحيفة الأحساء السعودية.