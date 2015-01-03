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دوريات شرطة متحركة في محطة الحافلات بأبوظبي

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دوريات شرطة متحركة في محطة الحافلات بأبوظبي دوريات شرطة متحركة في محطة الحافلات بأبوظبي

توفـر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة شرطة النقل، دوريات شرطة متحركة، لخدمة أفراد المجتمع في محطة الحافلات الرئيسية بأبوظبي، حرصاً منها على تعزيز الأمن في المناطق الحيوية.

تأتي هذه الدعوة  عبر الأثير غداً (الأحد) يوجهها العقيد طارق خلفان الغول، مدير إدارة شرطة النقل في شرطة أبوظبي، ضمن حملة (ومضات أمنية) التي ينظمها فرع الإذاعة في إدارة الإعلام الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الغول، إن إدارة شرطة النقل، تقدّم خدمات متميزة عالية الجودة، منها توفير الحماية الأمنية لشبكة النقل العام المتكاملة في إمارة أبوظبي، لتعزيز ثقة المجتمع باستخدام خدمات النقل العام، وتوطيد علاقاتها مع أفراد المجتمع، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر.

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