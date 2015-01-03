مسؤول بالأمم المتحدة : 2015 نهاية «الإيبولا»

أكد رئيس فريق الأمم المتحدة، لمكافحة مرض الإيبولا، المنتهية ولايته، أنتوني بانبوري، الجمعة، أن العام الحالي سيشهد القضاء على وباء «الإيبولا» القاتل، وسيتم وضع حد لتفشي الفيروس، الذي أودى بحياة قرابة 8 آلاف شخص.

وقال بانبوري، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن القضاء التام على الوباء ليس وشيكا واصفا عملية مكافحة الفيروس بالمعركة الملحمية.

واعترف بفشل مهمته، التي استغرقت 3 أشهر، في الوصول إلى هدفها المتمثل في مدافن آمنة بنسبة 100 % فضلا عن علاج 70 من المصابين، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الدولية والاستجابة العالمية الناجحة للأزمة.