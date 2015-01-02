تحسن حالة محمود خالد شيكا

تحسنت حالة محمود خالد "شيكا" لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، والذي تعرض لحادث سير مع زميله الراحل يوسف محيي.

وتعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

ولقى يوسف محيي مصرعه بعد وقوع الحادث، فيما تحسنت حالة شيكا الذي لم يغادر المستشفى من يوم الأحد.

وقام لاعبو الاتحاد بزيارة شيكا في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، خاصة بعدما استفاق من غيبوبته.

وسيسمح الأطباء بخروج شيكا قريبا من المستشفى، خاصة أنه بات يعاني من كدمات خفيفة وتجمعات دموية تحتاج إلى فترة من العلاج الطبيعي فقط.