أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحسن حالة محمود خالد شيكا

Google+ Print
تحسن حالة محمود خالد شيكا تحسن حالة محمود خالد شيكا

تحسنت حالة محمود خالد "شيكا" لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، والذي تعرض لحادث سير مع زميله الراحل يوسف محيي.

وتعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

ولقى يوسف محيي مصرعه بعد وقوع الحادث، فيما تحسنت حالة شيكا الذي لم يغادر المستشفى من يوم الأحد.

وقام لاعبو الاتحاد بزيارة شيكا في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، خاصة بعدما استفاق من غيبوبته.

وسيسمح الأطباء بخروج شيكا قريبا من المستشفى، خاصة أنه بات يعاني من كدمات خفيفة وتجمعات دموية تحتاج إلى فترة من العلاج الطبيعي فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع