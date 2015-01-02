“ولاد الأبالسة”.. أول بطولة سينمائية للممثلة مروة ناجى

بدأت الممثلة الشابة “مروة ناجى” في تصوير اول مشاهدها فى فيلم “ولاد الأبالسة” التى تقوم فيه بدور البطولة للمرة الاولى فى رحلتها الفنية التى امتدت على مدار 3 سنوات قدمت خلالها العديد من الادوار الفنية فى مختلف الفيديو كليبات والأفلام القصيرة والإعلانات.

الفيلم من إخراج سيد سيف الذى قام بكتابة القصة ايضا والسيناريو والحوار لعبدالمنعم المرصفى ويشاركها البطولة عايدة رياض وصبرى عبدالمنعم وسعيد طرابيك وجرير منصور.

وأكدت ان الفيلم يتناول المتغيرات السياسية والاقتصادية والمجتمعية فى مصر عقب ثورتين مجيدتين غيرت مسار الحياة فى المجتمع المصرى حيث تقدم شخصية “ناني” التى تضطر الى الخروج عن تقاليدها واعرافها لمواجهة بعض الاشخاص الذين استغلوا زوجها لتقف لهم كامرأة مصرية تدافع عن كيان اسرتها حتى تنجرف اخيرا الى سلوكهم السيئ.

وأضافت أن التصوير الخارجى سيشمل عدة اماكن من بينها مدينة 6 أكتوبر والمريوطية بجانب أن فريق العمل سيسافر إلى بانكوك لتصوير عدد من المشاهد وفقا للأحداث التى يشملها السياق الدرامى للفيلم وعلاقة الخارج بمصر.

وعن تشابه الأسماء بينها وبين مطربة الأوبرا الشهيرة “مروة ناجى” ، قالت إنها ممثلة تؤدى أدوار مختلفة والمشاهد يستطيع التفرقة بين المطرب والممثل من خلال الشاشة خاصة أن المطربة مروة ناجى لها جمهورها الذى يستطيع أن يميزها مهما تشابهت الأسماء.