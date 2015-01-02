معجبو رامي عيّاش يحاصرونه بالسيلفي في ليلة رأس السنة

أحيا البوب ستار رامي عيّاش حفلة رأس السنة 2015 في فندق Beach Rotana في أبو ظبي، بسهرة فنية مميّزة، بحضور عدد كبير من المعجبين الذين حرصوا على التقاط صور السيلفي معه.

قدّم رامي خلال الحفلة باقة من أجمل أغنياته، منها: "مبروك"، "خليني معاك"، "يامسهر عيني"، "مجنون"، "تفاحة" وغيرها من الأغنيات الجميلة. وقد شاركه خلالها الحضور بالغناء والرقص على المسرح.

وكان لافتاً خلال الحفلة حضور زوجة الفنان، مصمّمة الأزياء داليدا عيّاش، التي تألّقت بإطلالتها الراقية وأناقتها الساحرة.

يُذكر أنّ رامي غادر في اليوم التالي لليلة رأس السنة إلى مصر، من أجل إحياء حفلة في البورتو ضخنا.