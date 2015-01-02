مونت بلانك تكشف عن “سوار” لتحويل الساعات التقليدية إلى ذكية

كشفت شركة “مونت بلانك” Montblanc عن سوار “إي-ستراب” e-Strap الذكي للمعصم، وهو السوار الذي يمكنه تحويل الساعات التقليدية إلى ساعات ذكية.

ويضم سوار “إي-ستراب” الذكي شاشة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس 0.9 بوصة، ودرجة وضوح تبلغ 36×128 بكسل، ويدعم السوار كذلك الاتصال بالأجهزة الذكية عبر تطبيق خاص.

وتوفر “مونت بلانك” تطبيق للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد وأخر لهواتف آيفون يعمل على تحويل تنبيهات بالمكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى شاشة السوار.

ويستطيع المستخدم كذلك عبر سوار “إي-ستراب” الحصول على تنبيهات بجديد حساباته على الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى بيان بنشاطه البدني اليومي والذي يجمعه السوار عبر حساسات مراقبة خاصة مزود بها.

وصممت “مونت بلانك” سوارها “إي-ستراب” من الجلد وآلياف الكربون، وقالت الشركة أنها تعتزم طرحه بعدة ألوان ومقاسات مختلفة خلال العام الجاري، حيث سيعرض السوار للمستخدمين للمرة الأولى في معرض جنيف للساعات SIHH 2015.

ويستهدف السوار الذكي العمل مع سلسلة ساعات “تيم والكر” Timewalker التي توفرها “مونت بلانك”، وذلك دون أن تكشف الشركة عن أي معلومات حول السعر أو دعم العمل مع الساعات الميكانيكية التقليدية الأخرى.

يذكر أن دراسات أجرتها “مونت بلانك”، المتخصصة في صناعة الساعات الفارهة، أشارت إلى أن مجموعة كبيرة من عملائها يفضلون الساعات الميكانيكية التقليدية التي تأتي بخواص ذكية عن الساعات الذكية التي بدأت في الإنتشار مؤخرا بعد دخول شركات كبرى في صناعتها مثل آبل وسامسونج وإل جي.