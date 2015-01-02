رئيس بايرن السابق يستمتع بنظام ' السجن المفتوح '

برلين، (إفي): بدأ الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ لكرة القدم، أولي أوينيس، المدان بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة التهرب الضريبي، الاستمتاع بنظام السجن المفتوح وسيكون عليه النوم في محبسه فقط بينما سيتمكن من العمل في الصباح بشكل طبيعي.

وأكدت هذا وزارة العدل الألمانية اليوم بعدما انتشر النبأ في العديد من وسائل الإعلام الألمانية.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن في عدة مرات أنه في اللحظة التي يتمكن فيها أوينيس من الاستمتاع بنظام السجن المفتوح سيبدأ في العمل في قطاع الناشئين بالنادي.

وأدين أوينيس بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في مارس الماضي، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 28.5 مليون يورو، جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، ولم يقم بإبلاغ سلطات الضرائب عنه.

وبدأ أوينيس في تنفيذ عقوبته في الثاني من يونيو الماضي ومن وقتها حصل على إذنين لمغادرة السجن في أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقانونيا، يمكن تخفيف نصف العقوبة، ما يعني أن أوينيس قد يحصل على الإفراج المشروط ربيع عام 2016.