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السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى الشريف

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السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى الشريف السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى الشريف

الرئيس عبدالفتاح السيسى

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأعرب الرئيس السيسى عن برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن اصدق تهانيه بذكرى المولد النبوى الشريف داعيا الله ان يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية بتهنئة بهذه الذكرى العطرة الى مسلمى المغتربين.

وتلقى الرئيس برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوى الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته واطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام التقدم والرخاء.

أ  ش أ

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