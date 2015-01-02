البيشمركة الكردية تعتقل 9 من مليشيات اختطفت 6 أشخاص شمال العراق

اعتقلت قوات البيشمركة الكردية الليلة الماضية تسعة مسلحين من مليشيا في منطقة “كرميان”،حيث كانوا يحاولون نقل ستة أشخاص مختطفين أربعة من العرب واثنان من الأكراد إلى جهة مجهولة،وتمكنت القوات من تحرير المختطفين.

وأشار مصدر أمني كردي اليوم إلى أن ” البيشمركة” ألقت القبض على المسلحين الذين كانوا يستقلون ثلاث سيارات على حدود منطقة كرميان التابعة لقضاء كلار شمال العراق.

> وقال المصدر إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الستة الذين تم تحريرهم كانوا قد اختطفوا منذ 3 أشهر ، بهدف ابتزاز ذويهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

يذكر أنه منذ استعادة السيطرة على ناحية جلولاء والسعدية شمال العراق من قبل قوات “البيشمركة” والجيش العراقي وقوات “الحشد الشعبي” الشيعية وقعت العديد من أعمال الاختطاف والسرقة من قبل مليشيات.

أ ش أ