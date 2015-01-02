أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظة بورسعيد تنفى شائعة إقالة اللواء سماح قنديل

Google+ Print
محافظة بورسعيد تنفى شائعة إقالة اللواء سماح قنديل محافظة بورسعيد تنفى شائعة إقالة اللواء سماح قنديل

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

نفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد شائعة تداولتها عدة مواقع إخبارية وعلى التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ويفيد مضمون الخبر إقالة اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد وذلك بسبب حالة السخط والاستياء التى سادت بأوساط الشارع البورسعيدى من سياسات إدارية خاطئة أصبحت سمة ممارسات ممنهجة للقيادة المحلية وسوء التعامل مع أى موقف أو أزمة مزمنة تشهدها محافظة بورسعيد وهذا باسلوب مخطط ومنظم”.

جاء ذلك بعدما ترددت أنباء عن تعيين اللواء أحمد وصفى، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة محافظًا لبورسعيد خلفاً للواء سماح قتديل المحافظ الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل