محافظة بورسعيد تنفى شائعة إقالة اللواء سماح قنديل

نفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد شائعة تداولتها عدة مواقع إخبارية وعلى شبكة التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ويفيد مضمون الخبر إقالة اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد وذلك بسبب حالة السخط والاستياء التى سادت بأوساط الشارع البورسعيدى من سياسات إدارية خاطئة أصبحت سمة ممارسات ممنهجة للقيادة المحلية وسوء التعامل مع أى موقف أو أزمة مزمنة تشهدها محافظة بورسعيد وهذا باسلوب مخطط ومنظم”.

جاء ذلك بعدما ترددت أنباء عن تعيين اللواء أحمد وصفى، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة محافظًا لبورسعيد خلفاً للواء سماح قتديل المحافظ الحالى.