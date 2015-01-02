إجراءات أمنية مشددة بمحطة قطارات دمياط بعد إبطال مفعول عبوة بدائية

فرضت مديرية أمن دمياط إجراءات أمنية مشددة بمحطة السكة الحديد، وذلك عقب إبطال قوات الحماية المدنية، فجر الجمعة، مفعول عبوة بدائية قابلة للاشتعال بالمحطة قبل وصول أحد القطارات.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا من رواد المحطة بوجود جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة بدائية، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

وتبين أن العبوة عبارة عن «كيسين» من البنزين موصلين بدائرة كهربائية عبارة عن بطارية جافة وتايمر غسالة، وتم تفكيكها، وقال مصدر أمني، إنها لا تأثير لها سوى الاشتعال في مكانها ولن تحدث منها أي آثار، وتم تمشيط المحطة وشريط السكة الحديد، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مماثلة.