ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، فجر اليوم، الجمعة، من ضبط 1600 جرام أفيون وكيلو جرام حشيش بحوزة 4 أشخاص.

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من اللواء خالد شلبي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط “يسرى. ع”، 47 سنة، فلاح، مقيم بجزيرة الواسطى، وبحوزته 1500 جرام أفيون و1000 جرام حشيش و100 جرام من بذور الأفيون و890 جنيها وميزان (بقصد الاتجار )، و”محمد. ع”، 34 سنة، فلاح، مقيم ببندر صدفا، وبحوزته 250 جرام حشيش و330 جنيها وهاتف محمول (بقصد الاتجار).

وضبط “جمال. ق”، 53 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 4 جرامات حشيش (بقصد التعاطى)، و”محمد. ع”ن 23 سنة، عامل، مقيم بالوليدية دائرة القسم، وبحوزته 50 جرام حشيش و555 جنيها وهاتف محمول (بقصد الاتجار).

تم تحريرالمحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.​