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روسيا تدعو 28 معارضا لحضور اجتماعات الحوار السوري في موسكو

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دعت روسيا 28 معارضا سوريا إلى عقد اجتماع في منتصف يناير الجاري تمهيدا للقاء مع ممثلي السورية.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن مصدرا في المعارضة السورية، رفض الكشف عن هويته، أعلن أن لائحة المدعويين تضم هادي بحرة، رئيس الإئتلاف السوري، إضافة إلى الرئيسين السابقين للإئتلاف معاذ عبدالخطيب وعبدالباسط سيدا.

وأشار المصدر إلى أن موسكو وجهت دعوات إلى معارضين من داخل سوريا كحسن عبدالعظيم وعارف دليلة وفاتح جاموس والنائب السابق لرئيس الوزراء السوري، قدري جميل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن لقاء بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية سيعقد في موسكو، أواخر يناير، وأعلنت السلطات السورية عن استعدادها للقاء المعارضة في موسكو لإيجاد حل بين الطرفي.

وتجري حاليا في القاهرة اجتماعات بين المعارضين في الداخل والخارج بهدف التوصل إلى موقف مشترك أثناء مفاوضات مقبلة.

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