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لأول مرة.. إقالة دبلوماسي صيني كبير بتهمة الفساد

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قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن دبلوماسيًا كبيرًا أقيل من منصبه ويخضع حاليًا للتحقيق في اتهامات بالفساد.

وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها دبلوماسي كبير ضمن حملة كاسحة ضد الكسب غير المشروع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أن «تشانج كون شنج لم يعد مساعدًا لوزير الخارجية للاشتباه به في خرق النظام ويخضع للتحقيق» ،ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الاعلام أن تشانج هو الأعلى مرتبة من بين أربعة مساعدين لوزير الخارجية بالبلاد ويأتي في المكانة بعد نواب لوزير الخارجية وكان مسؤولاً عن إدارة المراسم.

ويشار إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يشن حملة على الفساد منذ توليه المنصب قبل عامين، محذرًا بأن «المشكلة مستفحلة للغاية لدرجة أنها قد تؤثر على قدرة الحزب الشيوعي في الاحتفاظ بالسلطة».

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