«ملحمة شعبية» تعبر عن الحب الكبير: خادم الحرمين قائد استثنائي ملك قلوب شعبه

تواصلت مشاعر الحب الشعبية الصادقة لخادم الحرمين -حفظه الله- فور إعلان بيان الديوان الملكي أمس الأول دخوله رعاه الله للمستشفى حيث امتلأت المواقع الالكترونية وموقع جريدة "الرياض" الالكتروني، والمنتديات وكافة مواقع التواصل الاجتماعي ب"ملحمة شعبية" توحدت فيها القلوب بالدعاء لقائد الامة مجسدة أنقى معاني الحب ودلالات المكانة الكبيرة التي يمتلكها خادم الحرمين في قلوب شعبه وامته، ولازالت هذه المشاعر العفوية الصادقة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي مقرونة بالدعاء لقائد الامة أن يلبسه العلي القدير لباس الصحة والعافية وان يبقيه ذخرا لشعبه ولأمته.

وجسّد التفاعل الشعبي الكبير مع نبأ دخول الملك عبدالله للمستشفى عفوية المشاعر وصدقها مترجمةً التلاحم المتين بين القيادة والشعب وابتهلت القلوب والألسن بالدعاء الصادق والأمنيات بأن يسبغ المولى عز وجل العافية والصحة على المليك والقائد والإنسان عبدالله، كما تسابق الكثير من المواطنين على نشر صور خادم الحرمين مقرونة بالكثير من الدعوات المخلصة لله ان يشفيه ويديم عليه لباس الصحة والعافية، كما تفاعلت حسابات كثير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة مع هذه الهاشتاقات، وشارك العديد من الشعراء في ملحمة الحب كما تفاعل الكتاب والاعلاميين والمثقفين والفنانين وكذلك الطلاب المبتعثون خارج المملكة والعديد من الشعوب الاخرى مع هذه المشاعر والدعوات الشعبية لقائد الامة بالأجر والعافية عبر مشاركاتهم.

المواطنون: يامن ولّيته أمرنا وأسكنت حبه قلوبنا أكتب له الصحة والعافية

جعلها تبطي سنينك.. سلامتك ياشمس الأرض وقمرها.. لن ننساك من دعانا

وفي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدفقت مشاعر الحب والدعوات لخادم الحرمين عبر العديد من الهاشتاقات "منها هاشتاقات": أجر وعافية يابومتعب، ماتشوف شر يابومتعب، سلامتك ياحبيبنا ابومتعب، الملك عبدالله في قلوبنا، دعواتكم للملك عبدالله).

وقال الشعب في دعواته: (اللهم انا نستودعك قائدنا ووالدنا ونسألك ان تشفيه وتلبسه لباس الصحة والعافية، رباه لقد ولّيته أمرنا وأسكنت حبه في قلوبنا فأكتب له الصحة والعافية ياارحم الرحمين، اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين وادم عليه نعمة الصحة والعافية، اللهم رب الناس مذهب الباس اشفه انت الشافي لاشافي الا انت شفاء لايغادر سقما) والكثير من الدعوات الصادقة التي ملأت تلك المواقع.

وأجمع المواطنون في تعليقاتهم وردودهم عبر هذه المواقع ان خادم الحرمين ملك قلوب شعبه، وانه رعاه الله قائد استثنائي في مرحلة عصيبة كان فيها بحق زعيما للأمة، وبعبارات: (جعلها تبطي سنينك، ولا تنسون الملك من دعاكم، وسلامتك ياحبيب الشعب، وسلامتك ياشمس الارض وقمرها، أجر وعافية) وغيرها الكثير جسد المواطنون مشاعرهم ببساطة وتلقائية، كما عكست الكثير من الابيات والقصائد عبر هذه المواقع مشاعر الحب لخادم الحرمين منها بيتين لأحد الشعراء قال فيها: (تجرى على صقر العروبة فحوصات.. عسى السلامة طول الايام فاله.. لو المرض دونه يحط اختيارات.. والله ليدخل كل شعبه بداله)، في حين استعاد كثير من المواطنين كلمة خادم الحرمين الشهيرة التي قال فيها مخاطبا شعبه: (يعلم الله انكم في قلبي احملكم واستمد قوتي من الله ثم منكم.. فلاتنسوني من دعاكم).

وقالت ام مشعل في تعليقها على البيان عبر موقع "الرياض" الالكتروني: الله يشفيك يابو متعب الله يطول بعمرك يارب يارب اشفه شفاء تاما عاجلا غير آجل يارحيم يا أرحم الراحمين يامجيب دعوة المضطرين يامن يقول لشئ كن فيكون يامن أمره بين الكاف والنون أطل لنا في عمره واشفه واحفظه من كل شيء يؤذيه بقدرتك يالله.

وقال جمعان: الله يقومه بالسلامة أبو متعب ولا يرينا فيه مكروه، وقال مرشد سالم: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين والبسه ثوب الصحة والعافية، وسأل محمد العتيبي الله أن يكتب لابو متعب الصحة والعافية وأن يشفيه ولا يريه مكروها، وقال فهد الطريقي: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك أبامتعب، من جهته قال احمد فران: والله يعجز اللسان عن الكلام، بس اقول: الله يطول بعمر خادم الحرمين، ويلبسه ثوب الصحة والعافية، ويجعله في موازين حسناته، اللهم احفظ ابو متعب، وعبر فلاح العقيلي عن مشاعره وقال: الله يحفظ والدنا خادم الحرمين الشريفين ويخرج لنا وهو بصحة وسلام امين يارب العالمين، وعلّق عبدالكريم بن خزيم قائلا: طهورا ان شاء الله لقائدنا وراعي مسيرتنا والد الجميع خادم الحرمين الشريفين ونسأل الله الكريم ان يمن على ابو متعب بالصحة والعافية، وقال سلمان: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ونسأل الشافي ان يشفيه وان يلبسه ثوب الصحة والعافية انه سميع مجيب وان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وحاقد وان ينور قلوبنا بالايمان والقرآن وان يديم علينا نعمة الأمن والامان، كما عبر الكثير من المواطنين عن دعواتهم بأن يحفظ الله خادم الحرمين وان يمده الرحمن بالصحة والعافية ويبقيه ذخرا للاسلام والمسلمين.

كما تناقل كثير من المواطنين حتى ساعة متأخر من مساء أمس الأول بشرى تحسن صحته حفظه الله ،وشارك الكثير من المقيمين من جنسيات مختلفة مشاعر الشعب السعودي تجاه قائدهم عبر الهاشتاقات داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين ويديم عليه نعمه الصحة والعافية متطلعين لنبأ خروجه من المدينة الطبية وقد أسبغ الله عليه لباس الصحة والعافية ليكمل مسيرته في قيادة الوطن والأمة بحكمته ورؤيته السديدة .