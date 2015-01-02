بالفيديو.. فاهيتا تكشف سر شرائها لـ«مسرح باسم يوسف» وأغنية «مايستهلوشي»

قالت أبلة فاهيتا إنها شيء مختلف في المجتمع، ولا يهمها من يقبلها أو يعارضها، مضيفة أنه من المفترض أن هناك ما يسمى بـقبول المختلف أو الآخر.

وأضافت «أبلة فاهيتا»، في اتصال هاتفي ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أن من ادعوا أنها ماسونية لا يمثلون لديها شيئا، وعليهم أن يقبلوا الآخر، قائلة :«الماسونية صابتني ورب العرش نجاني».

وأوضحت أنها «كنت عاملة بارتى عند واحدة من صاحباتي، ورقصنا في الكريسماس على أغنية (مايستهلوشى)»، مضيفة: «أقول مايستهلوشى للناس اللى بتحكم على الناس، ومركزين على غيرهم بالصح والغلط».

وتابعت: «باقول للناس، أقبلوا الاختلاف، ومش لازم كلنا نبقى واحد، وحلاوتنا في تعدديتنا، الأغنية موجهة للناس اللي مدخلين نفسهم في اللي ملهمش فيه، واللي بتحكم على الناس وسايبين روحهم وشاغلين نفسهم بغيرهم، هما دول اللي مايستهلوشي».

وفي سياق آخر قالت إنها اشترت مسرح «راديو» من الإعلامي الساخر باسم يوسف، وتقوم الآن بتجهيزه لتصوير برنامج جديد، مشيرة إلى أن عددًا من المنتجين والقنوات التليفزيونية يناقشونها الآن بشأن التعاقد معها لتصوير «برنامج» وعرضه على شاشتها، وأن قناة «سي بي سي» الأقرب، بعد تلميحات بالموافقة على عرض القناة، وأن برنامجها سيكون في الإطار الكوميدي