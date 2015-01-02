مورينيو يتلقى أسوأ هزيمة مع تشيلسي .. والثانية منذ فاجعة برشلونة

لندن (إفي): تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم لأسوأ هزيمة في مشواره مع فريق تشيلسي، وذلك امام توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لحساب الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مورينيو حقبته الأولى مع تشيلسي في 2004 قادما من بورتو، وخسارته الليلة هي رقم 18 مع الفريق اللندني.

ولم يخسر "المدرب الاستثنائي" بخمسة أهداف سوى امام برشلونة (0-5) حين كان مدربا لريال مدريد عام 2010.

وحقق توتنهام فوزا تاريخيا في الدربي اللندني على ملعبه وايت هارت لين أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في قمة عامرة بالأهداف بالجولة 20 تسببت نتيجتها في صعود مانشستر سيتي الى الصدارة بالمناصفة مع "البلوز".

وجمدت الخسارة الكارثية رصيد فريق مورينيو عند 46 نقطة، ليتساوى في عدد النقاط ورصيد الأهداف مع حامل اللقب مان سيتي، الذي حقق فوزا مثيرا على سندرلاند 3-2 في وقت سابق.