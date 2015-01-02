أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يتلقى أسوأ هزيمة مع تشيلسي .. والثانية منذ فاجعة برشلونة

Google+ Print
مورينيو يتلقى أسوأ هزيمة مع تشيلسي .. والثانية منذ فاجعة برشلونة مورينيو يتلقى أسوأ هزيمة مع تشيلسي .. والثانية منذ فاجعة برشلونة

لندن (إفي): تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم لأسوأ هزيمة في مشواره مع فريق تشيلسي، وذلك امام توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لحساب الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مورينيو حقبته الأولى مع تشيلسي في 2004 قادما من بورتو، وخسارته الليلة هي رقم 18 مع الفريق اللندني.

ولم يخسر "المدرب الاستثنائي" بخمسة أهداف سوى امام برشلونة (0-5) حين كان مدربا لريال مدريد عام 2010.

وحقق توتنهام فوزا تاريخيا في الدربي اللندني على ملعبه وايت هارت لين أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في قمة عامرة بالأهداف بالجولة 20 تسببت نتيجتها في صعود مانشستر سيتي الى الصدارة بالمناصفة مع "البلوز".

وجمدت الخسارة الكارثية رصيد فريق مورينيو عند 46 نقطة، ليتساوى في عدد النقاط ورصيد الأهداف مع حامل اللقب مان سيتي، الذي حقق فوزا مثيرا على سندرلاند 3-2 في وقت سابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع