تعرف على أسباب انقسام إدارة الزمالك حول تعيين فييرا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين مدير فني أجنبي بعد تفوقه على كل الأسماء المصرية المرشحة لخلافة جيمي باتشيكو المدير الفني الذي رحل عن الفريق الأبيض.

ويبحث الزمالك تعيين مديرا فنيا خلفا لباتشيكو، ويدخل مواجهتي بتروجيت ثم المقاولون العرب بقيادة محمد صلاح المدرب المساعد لباتشيكو.

وعلم FilGoal.com أن هناك انقسام في إدارة الزمالك حول تعيين فييرا لخلافة باتشيكو، وكل حزب له مبرراته في القرار.

فييرا كان قد درب الزمالك لمدة 11 شهرا بعد أن تعاقدت معه الإدارة في أغسطس 2012، ونجح في ظل توقف النشاط الكروي فترة طويلة في تقديم أداء طيب مع الفريق الأبيض دون تحقيق بطولة.

الجانب المؤيد

يرى فريق من إدارة الزمالك أن المدرب البرازيلي فييرا نجح في صناعة شكل هجومي للفرسان في فترة توليه المسؤولية.

كما أن فييرا – بحسب مصادر في إدارة الزمالك – يعلم سيكولوجية اللاعب المصري، وتوافرت الآن عناصر ممتازة ستساعده على النجاح بسرعة.

المعارض

الحزب المعارض يؤمن بأن فييرا لم يكن ناجحا بالشكل الكافي في الولاية التي درب فيها الزمالك، كونه لم يحقق بطولة.

كما أن هيكل الفريق الذي دربه فييرا في الولاية الأولى تغير بالكامل تقريبا، باستثناء عمر جابر، أحمد توفيق، أحمد عيد، عبد الله سيسيه ومحمود عبد الرحيم "جنش".

ومع تغير الأسماء التي دربها فييرا، سيحتاج لوقت أطول لدراسة إمكانات اللاعبين والتعرف عليهم من جديد في وسط الموسم.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن إنبي 33.