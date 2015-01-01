النيابة تطلب التحريات حول بلاغ نادي الزمالك ضد مديره الفني الهارب

طاب المستشار أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة, برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة, التحريات فى واقعة البلاغ الذى تقدم به محامي نادى الزمالك والذي يتهم فيها المدير الفنى بالنصب والإخلال بالتعاقد.

وكان محامى نادى الزمالك قد تقدم ببلاغ الى قسم شرطة العجوزة أكد فيه ان المدير الفنى لنادى الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو, قام بالنصب على النادى وتقاضى مرتب شهر يناير, وانه اخل بالتعاقد وسافر الى الخارج, وقام بابلاغ ادارة النادى بسفره الى الخارج من خلال رسالة بريدية, بعرض المحضر على النيابة أمرت بالتحرى.

وأعلن مسئولو الزمالك أن المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو غادر البلاد ورحل عن منصبه دون ابداء اي اسباب مكتفيا بارساله رسالة بريد الكتروني إلى إدارة الزمالك يشرح فيها اسباب رحيله.