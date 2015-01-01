بالصور.. محافظ الإسكندرية يحضر حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

حضر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الاحتفال التى أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتكريم أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وفي كلمته، أشاد اللواء طارق مهدي بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في العملية التعليمية واستخدامها أحدث الوسائل والأجهزة التعليمة في سبيل إنشاء جيل متدرب وواعي ، مضيفًا أن دور الأكاديمية لايتوقف على هذا الدور فقط إنما تلعب دورًا فعالًا في جميع المجالات.

وخلال الحفل، تم عرض حصاد ما تم في الإسكندرية في الفترة السابقة وما يتم تنفيذه حاليا وذلك في إطار حصاد عام 2014 ، وأوضح المحافظ أن هذه المشاريع تتم بتكلفة 16 مليار جنيه ، ففي الصرف الصحي هناك 22 مشروع من ضمنهم محطة التنقية الشرقية والمشروع الألماني ومشروع كينج مريوط وصرف صحي العجمي وريف المنتزة ومرغم الصناعية والذي سيتنهي العمل به في 1 / 9 / 2015 وصرف صحي أبيس السابعة والثامنة وعزبة محسن الصغرى ، هذا بالإضافة إلى شراء العديد من المعدات التي تساهم في تحسين خدمة ومستوى الصرف الصحي بالمحافظة

أما عن الطرق والنقل فكانت أهم هذه المشورعات عملية تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي بتكلفة 1.3 مليار جنيه والذي تم به إنشاء 10 كباري سطحية ، ويتم حاليا إنشاء 2 كوبري علوى جديدة و5 كباري مشاه مزودة بسلالم كهربائية ، كذلك تم تطوير طريق ترعة المحمودية بطول 11 كيلو متر وإنشاء 10 كباري سطحية بطول الطريق ، بالإضافة إلى تطوير طريق وادي القمر وشارع 218 خلف المنوقف الجديد

وفي مجال الكهرباء فقد تم تشغيل بعد المدارس والعقارات السكنية لتعمل بالطاقة الشمسية وذلك إسهاما من المحافظة في توفير الكهرباء ، كذلك تم تزويد الطرق المختلفة بأعمدة الإنارة، نظرًا لما كانت تعانيه هذه الطرق من الظلام وما يسببه ذلك في الكثير من الحوادث أثناء الليل.

وعن مشروعات الإسكان، أوضح اللواء طارق مهدي أنه يوجد بالمحافظة 1186 وحدة سكنية لإسكان الشباب و 20584 وحدة بالإسكان الإجتماعي على مستوى المحافظة و1223 وحدة للعشوائيات و 2311 وحدة للأولى بالرعاية ، كذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة لإنشاء 1700 وحدة سكنية بمنطقة غيط العنب.

وعن منظومة القمامة الجديدة، أشار المحافظ إلى أنه تم توزيع 2.5 مليون منشور للتوعية بمواعيد إلقاء القمامة بالإضافة إلى شراء العديد من معدات النظافة ، موضحا أن 2081 مدسة تقوم بالفصل من المنبع و41 مركز شباب وتطبيق عملية الصل من المنبع في 150 ألف وحدة سكنية بالعجمي وغيرها من الوحدات على مستوى أحياء المحافظة المختلفة ، كذلك تم القبض على عدد من النباشين وتوقيع عقوبة الحبس عليهم مؤكدا أن من يفعل ذلك في غير المواعيد المحددة سيعرض نفسه للحبس والمسائلة القانونية.

وعن الخطة الاستثمارية المستقبلية للمحافظة، أكد مهدي أنه من المقرر إنشاء قرية ذكية بمنطقة برج العرب على مساحة 1300 فدان ، كذلك مشروع المدينة الطبية الجديدة ، موضحًا أن هناك 15 مشروع جديدة سيتم طرحهم ضمن هذه المشروعات ومنها ديزني لاند والذي من المقترح إنشاؤها بوادي مريوط، بالإضافة إلى مشروع المونورويل والذي سيحدث طفرة هائلة في المواصلات ، ومشروع الأرض خلف كارفور واستعادة شواطئ الإسكندرية والفنار والآثار الغارقة.