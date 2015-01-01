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إلغاء تكليف مديرة مدرسة وإحالة 66 مدرس للتحقيق بالقليوبية

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إلغاء تكليف مديرة مدرسة وإحالة 66 مدرس للتحقيق بالقليوبية إلغاء تكليف مديرة مدرسة وإحالة 66 مدرس للتحقيق بالقليوبية

 

صورة أرشيفية

ألغى السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، تكليف مديرة مدرسة دملو الثانوية المشتركة بإدارة المدرسة، وقرر إحالتها للتحقيق، بعدما ثبت قيامها ومجموعة من مدرسي المدرسة باستخدام مبنى مدرستهم الأيل للسقوط والصادر له قرار إزالة من هيئة الأبنية التعليمية كمركز للدروس الخصوصية.

وقرر عز العرب إحالة 66 مدرس ومدرسة للتحقيق تبين خروجهم من المدرسة بدون إذن بعد توقيعهم فى دفتر الحضور مباشرة .

وأصدر قرارا بندب مدرس يدعى ايمن لطفى ابراهيم إلى إدارة الأمن بالإداره بعدم ثبت قيامه بالحصول على إجازه مرضية لمدة اسبوعين وضبطه أثناء قيامه بإعطاء الطلبة دروس خصوصية فى مادة الأحياء بالمبنى الأيل للسقوط.

كانت اللجنة التى أرسلها المدير العام قامت بتصوير الطلبة والطالبات داخل المبنى الأيل للسقوط اثناء قيام المدرسين بإعطائهم الدروس الخصوصية كما رصدت تواجد مجموعة من الدراجات النارية وسيارة داخل فناء المدرسة.

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