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بالصور والفيديو .. مدن العالم تحتفل بـ2015.. و«الأسد» على الجبهة لتهئنة جنوده

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استقبل ملايين الأشخاص، في العديد من عواصم دول العالم عام 2015، باحتفالات صاخبة وألعاب نارية، إلا أن الاحتفالات تحولت إلى مأساة في الصين، بسبب تدافع أودى بحياة 35 شخصا في مدينة شنغهاي.

وفي الوقت الذي شهدت العالم من سيدني إلى نيويورك احتفالات صاخبة ترحيبا بالعام الجديد، استقبلت سوريا عامها الخامس على الحرب الأهلية الطاحنة منذ مارس 2011، بزيارة مفاجئة للرئيس بشار الأسد لجنود وضباط «الجيش السوري» وعناصر «الدفاع الشعبي» في حي «جوبر» بالعاصمة دمشق، لتهنئتهم بحلول السنة الميلادية الجديدة.

وفيما يلى عرض للاحتفالات التي شهدتها بعض مدن العالم، من بينها دول عربية وإسلامية:

الألعاب النارية تضيء دار أوبرا سيدني في أستراليا
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الألعاب النارية تضيء سماء سيدني عند منتصف ليل الأربعاء
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طلاب صينيون يستقبلون عام 2015
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صينيون يحتفلون بعام 2015..عام النعجة في بكين
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الألعاب النارية في خليج فكتوريا في هونج كونج

الاحتفالات عند الملعب الأوليمبيي في العاصمة الصينية بكين

2015 بأجسام بشرية في الهند

الفلبينيون يكتبون أمنياتهم للعام الجديد على حائط الأماني في العاصمة مانيلا
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روسيا الفرنسية

روس يرسمون 2015 في الهواء بالألعاب النارية في مدينة بطسبرج

الأسد سوريا

الرئيس بشار الأسد يزور جنوده في الجبهة لتهئنتهم بالسنة الجديدة

بيروت لبنان اللألمانية

الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة بيروت

العراق الفرنسية

أطفال عراقيون يحتفلون بالعام الجديد بالرسم على وجههم.

العراق كردستان الفرلانسية

عراقيون في كردستان العراق يرتدون زي بابا نويل للترفيه عن الأطفال

زوار دبي حضروا من كل مكان لمشاهدة الألعاب النارية واحتفالات الإمارة برأس السنة الميلادية الجديدة.

الألعاب النارية تضىء سماء إمارة دبي

لمدة عشر دقائق، زينت الألعاب النارية سماء مناطق مختلفة من إمارة دبي، أبرزها منطقة وسط دبي أو ما يعرف بـ"داون تاون دبي."

برج الخليفة يضيء في سماء دبي احتفالا بالعام الجديد

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