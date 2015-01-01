القبض على تشكيل عصابي تخصص فى النصب على المواطنيين بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية والنصب على المواطنين بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى تزوير المستندات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بضبط كل من على محمد مصطفى 63 سنة عاطل وسبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة ، يونس عبد الرحمن 53 سنة وسبق اتهامه فى 7 قضايا لقيامهما بتشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية والنصب على المواطنين.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 طابعة و3 اكلاشية و 79 وصل أمانة وبطاقات تحقيق شخصية بها آثار قشط ومواد مخدرة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد من أعمال التزوير بقصد التربح ، تم تحرير محضر رقم 39 أحوال شبين الكوم وجارى العرض على النيابة.