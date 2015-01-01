الأهلي.. مؤمن زكريا يخلق البديل أمام جاريدو

أحد أهم الأسباب التي دفعت الأهلي للتعاقد مع مؤمن زكريا، أن النادي الأحمر يحتاج لخلق البديل في تشكيله، كيف؟ علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للشياطين يوضح.

مؤمن زكريا انتقل إلى الأهلي قادما من إنبي مقابل 5 ملايين جنيه، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي الزمالك.

وحين تم سؤال علي ماهر من قبل FilGoal.com عن "أين سيلعب مؤمن زكريا؟ وهل يؤثر وجوده على نجوم التشكيل الأساسي للأهلي حاليا؟".

أجاب علي ماهر "في بعض المباريات كان الأهلي يعاني بسبب غياب البدائل، لم تكن الكثير من الأسماء مطروحة أمام الجهاز الفني".

وأردف "مؤمن زكريا سيكون حلا مهما للجهاز الفني، أولا لأنه يلعب في أكثر من مركز، ويجيد المشاركة في الجبهتين اليمنى واليسرى".

وأكمل "وثانيا لأنه لاعب يقدم الحلول لفريقه".

وأتم "وجود مؤمن سيحل أزمة في الفريق، وهي البدائل.. سيكون هناك بدائل متوفرة أمام الجهاز الفني، وكل هذا ينصب لصالح الأهلي".