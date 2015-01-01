ضبط 9 بحوزتهم 5 أسلحة ومولوتوف بعد إطلاقهم الرصاص على الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من زجاجات المولوتوف، بعد إطلاقهم الرصاص على الشرطة ببندر المراغة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتواجد بعض الأشخاص حاملين بعض الأسلحة النارية بشارع أسيوط- سوهاج بندر المراغة.

وانتقل علي الفور اللواء نادر أبادير، نائب المدير لقطاع الشمال، والعميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد عصام غانم، مفتش فرع الأمن العام، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وحال وصول القوات لمحل البلاغ المشار إليه فوجئوا بقيام بعض المتجمعين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وحدثت إعاقة جزئية لحركة المرور علي الطريق، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطت 9 أشخاص منهم وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش، و3 قطع سلاح أبيض، و21 زجاجة مولوتوف مختلفة الأشكال والأحجام جاهزة للاستخدام.

وبمواجهة المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع،وتبين من الفحص سابقة وقوع مشاجرة بين المذكورين و «بيت آدم» وجميعهم ينتمون لعائلة «أبو حسيبة» بذات الناحية، والمحرَر بشأنها المحضر رقم 17450 جنح المركز بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.

وأثناء عودة القوات لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وقيام القوات بعمل احتياطات أمن السلاح خرجت طلقة علي سبيل الخطأ من سلاح الرقيب مصطفى محمد علي، من قوة المركز مما نتج عنه إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام وحالته العامة جيدة.

وبسؤال رقيب الشرطة المذكور أيد مضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابته، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال المركز، وتولت النيابة التحقيقات.