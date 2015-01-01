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سيارات مرسيدس المستقبلية تُبصر بعيون “إل جي”

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سيارات مرسيدس المستقبلية تُبصر بعيون “إل جي” سيارات مرسيدس المستقبلية تُبصر بعيون “إل جي”

في إطار جهودها لتطوير نظام القيادة الآلية أعلنت شركة دايملر الألمانية عن تعاونها المشترك مع شركة “إل جي” للإلكترونيات بهدف تطوير كاميرات ستريو فريدة من نوعها، ستكون بمثابة العيون التي تبصر بها سيارات مرسيدس ذاتية القيادة في المستقبل.

وأوضحت دايملر أن هذه الكاميرات ستخدم بعض الأنظمة المدعمة لقيادة السيارة ذاتياً، مثل الأنظمة الآلية للكبح الاضطراري، ومساعد الحفاظ على حارة السير ونظام التعرف على الإشارات المرورية، كما تدعم هذه الكاميرات أنظمة التحذير من المشاة وراكبي الدارجات الهوائية.

كما تستفيد من هذه الكاميرات أيضاً أنظمة مراقبة قائد السيارة أيضاً، مثل نظام التعرف على تعب القائد، وكذلك نظام كاميرات مراقبة محيط السيارة لتدعيم النظام الذاتي لصف السيارة. وتعتزم مرسيدس خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية ” CES” بمدينة لاس فيغاس (من 6 إلى 9 كانون ثان/يناير المقبل)، كشف النقاب عن سيارة بحثية، تمثل خطوة كبيرة على هذا المضمار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن اختبارية معرض ” CES” لن تعتمد على هذه الأنظمة المساعدة التي تم تطويرها؛ حيث ترغب مرسيدس في المقام الأول من خلال هذه السيارة الاختبارية، التي يبلغ طولها 5 أمتار، في الكشف عن الملامح المستقبلية لسياراتها في العقد القادم، كما أن السيارة تبوح ببعض الأفكار عن المفهوم، الذي يمكن أن يتم تصميم مقصورة السيارة به، عندما لا ينشغل راكبها بأي من أعباء القيادة.

د ب أ

 

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