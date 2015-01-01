سيناتور جمهوري يتوقع تصويت الكونجرس على عقوبات جديدة بحق طهران

توقع السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، أن يصوت الكونجرس الأمريكي عام 2015 على عقوبات جديدة بحق إيران، على الرغم من معارضة الرئيس باراك أوباما لذلك.

ونقل راديو سوا الأمريكي، الخميس، عن «روبيو»، خلال مقابلة مع إذاعة إن بي آر الأمريكية: «أعتقد أننا سنحصل على غالبية كبيرة تكون قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي لفرض عقوبات إضافية على إيران وإجبار الإدارة على عرض أي اتفاق مع إيران على الكونجرس».

وأعرب السيناتور، الذي يعتبر أحد المرشحين في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2016، عن استعداده للتصويت على عقوبات جديدة على إيران ابتداء من اليوم.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا خلال الأشهر الأخيرة تأييدهم لمشروع قانون أعده الديمقراطي، روبرت منينديز، والجمهوري مارك كيرك، يفرض عقوبات بشكل آلي على إيران في نهاية مهلة محددة، في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال ستة أشهر على سبيل المثال.