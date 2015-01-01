ما حقيقة المسلسل بين تومي عمران والفنانة التركية "لميس"؟

قامت الفنانة التركية "توبا" الشهيرة في الوطن العربي بلميس، بمداخلة مباشرة على الهواء مع الفنان السعودي تومي عمران أثناء لقاء له في أحد البرامج على التلفزيون التركي، معبرة له عن إعجابها بفنه وبما يقدم، وقال تومي عمران عن ذلك لـ"سيِّدتي نت": "كنت ضيف البرنامج الصباحي عندما اتصلت لميس وقالت لي: "أنت مرحب دائماً بوجودك في تركيا، وقد أحببناك كثيراً من أغانيك ولقاءاتك التلفزيونية".

تومي بادلها تعبيره عن إعجابه بها وبأعمالها هو والوطن العربي أجمع، واتفقا على الهواء مباشرة بعقد جلسة لمناقشة مشروع مسلسل من المحتمل أن يجمع بينهما قريباً من إنتاج عربي تركي، وأنهت لميس المكالمة ضاحكة: "بعد مكالمتي سيكلمك تاركان أيضاً".

قد يكون الاتفاق على مشروع المسلسل بهذه الطريقة هو مجرد كلمات من قبيل المجاملة كثيراً ما تحدث في ظروف مماثلة عندما يعبر فنان عن رغبته بالمشاركة مع الفنان الآخر خلال اتصال على الهواء كنوع من الإطراء لفنه وأعماله، ولا يعني بالضرورة أن الأمر سيتم بالفعل، ولكن برأيكم، في حال تم مشروع المسلسل بينهما فهل ستتغير نظرة المجتمع العربي لتومي الذي يعتبره الكثيرون خارجاً عن العرف المقبول في المجتمعات العربية أم أن تومي سيؤثر على جماهيرية "توبا" بسبب رفض الكثيرين لأسلوبه في الظهور وطريقته في تقديم أعماله وأغانيه؟

الأيام القادمة ستكشف إن كان الأمر سيحصل بالفعل أم أنها كلمات انتهت بنهاية المكالمة.

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