بالصور .. المئات من الأقباط يؤدون الصلاة في الكنائس بكفر الشيخ ويحتفلون بأعياد الكريسماس

شهدت كنائس كفر الشيخ توافد المئات من الأقباط من أبناء المحافظة، للمشاركة في الاحتفال بأعياد الكريسماس، وسط حراسة أمنية مشددة على مختلف الكنائس وأماكن الصلاة. وتضمن الاحتفال مجموعة من فقرات تضم صلاة رفع بخور وترانيم ومسابقات روحية، وكلمة لنيافة القمص مينا سليمان

وأكد القمص مينا سليمان راعي كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ إننا أحوج ما نكون لترسيخ قيمة التسامح بين جموع الشعب المصري، فهي قيمة مهمة تنبع من المحبة وتقود البشرية لقبول الآخر والتعامل الإيجابي.

> وأضاف إن التسامح يخرج الإنسان من دائرة الشر لذا نحتاج للتسامح في كل معاملتنا في الأماكن العامة والخاصة، حتى في الطريق العام، و التسامح هو تنفيذ للوصايا الإلهية ودعا الآباء أن يكونوا أصدقاء وأصحاب لأبنائهم.