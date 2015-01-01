أقباط أسيوط ينهون صلاة قداس عيد رأس السنة

أنهىت كنائس أسيوط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، صلاة قداس رأس السنة الميلادية وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة وفرحة عارمة واحتفالات في شوارع المحافظة.

وشهدت كنائس أسيوط إقبالًا كبيرًا من قبل الأقباط لحضور قداس رأس السنة الميلادية، وسط جو من الفرحة باحتفالات رأس السنة، وقدمت فرقة الكنيسة بعض الأناشيد الخاصة بالراحل الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط، في كنيسة رأس الملاك بشارع النميس بمدينة أسيوط، الذي أقامت الكنيسة، صباح الأربعاء، قداس ذكرى الأربعين على رحيله.

وقامت الكنائس بفرض إجراءات أمنية بمشاركة فرق الكشافة والشماسين، لدخول المشاركين عبر بوابات أمنية.

وبدأت احتفالات الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد، وارتدى الأقباط والمسلمون الملابس الخاصة بالاحتفال، التي غلب عليها اللون الأحمر، بابا نويل، وانطلق الأطفال في الشوارع وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية مبدين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التي ترسمها الألعاب النارية في السماء.

كانت أجهزة الأمن بأسيوط انتهت، صباح الأربعاء، من تعيين الخدمات الأمنية أمام الكنائس والأديرة بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة وعلي مداخل ومخارج المحافظة والمدن التابعة.

وقال اللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية، إنه تم تشكيل أطواق أمنية من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية والمرور والحماية المدني وبالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء أشرف رياض، لتأمين الشوارع والطرق خلال احتفالات أعياد الميلاد، وأشار مدير المباحث أنه تم تخصيص خدمات أمنية مكونة من ٤ آلاف ضابط وعسكري وكلاب بوليسية أخرى امام الكنائس والأديرة.

وأضاف أنه تم إغلاق جميع الشوارع والميادين المؤدية إلى الكنائس والأديرة، وأوضح مدير المباحث أن قوات المفرقعات والمباحث الجنائية تقوم على مدار 24ساعة بإجراء تفتيشات موسعة وعملية رفع للسيارات المحيطة بالأديرة والكنائس الكبري بمدينة أسيوط وابوتيج وديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب.

وأشار أن عدد من الكنائس والأديرة الهامة بمدينة أسيوط والمراكز التابعة تم ربطها بكاميرات مراقبة بغرفة عمليات النجدة.

وقال اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إنه عقد اجتماع مع مأموري وروساء المباحث بالمراكز والأقسام، وتم وضع 3 خطط لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، موضحًا أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني أمام الكنائس والأديرة ومراكز وأقسام الشرطة، منذ الجمعة الماضية، وأشار أنه تم إرسال إشارة إلى جميع المراكز والأقسام والإدارات الشرطية بمنع الأجازات والراحات المجمعة للضباط وأفراد الشرطة.

وقد قامت مديرية أمن أسيوط بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس والمطرانيات وأمام مديرية أمن أسيوط ومبني المحافظة ومبني الأمن الوطني.