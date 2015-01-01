مستشفى المفرق يجري عملية ناجحة لشاب يعاني 3 عيوب خلقية

نجح فريق متعدد التخصصات من أطباء مستشفى المفرق ومدينة خليفة الطبية بإشراف الدكتور ياسر سليمان مدير قسم جراحة الأوعية الدموية، في تصحيح عيب خلقي نادر في الشريان الأبهر لمريض مواطن 28 سنة خلال عملية جراحية دقيقة.

وقال الدكتور سليمان إن حالة المريض كانت نادرة جداً نظراً لوجود 3 أنواع من العيوب الخلقية في الأوعية الدموية، أدت إلى ارتفاع مستمر في ضغط الدم، حيث إن المريض لم يشك من أي مشكلات صحية في الأوعية الدموية مسبقاً ولم يكن على علم بالعيوب الخلقية إلا بعد ارتفاع ضغط دمه أخيراً ما استدعاه لرؤية طبيب مختص في أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم في إحدى المستشفيات، والذي أدرك بدوره احتمالية ارتباط ارتفاع ضغط الدم بمشكلة في الأوعية الدموية. وبعد عرض حالة المريض على الفريق الطبي الذي يضم مجموعة من أطباء متخصصين في كل من القلب، وجراحة الشرايين، والتخدير وتم الإجماع على أن تتم الجراحة باستخدام القسطرة لتفادي مضاعفات الجراحة المفتوحة والتي عادة ما يتم إجراؤها في مثل حالة المريض.

وأكد الدكتور ياسر سليمان أن استخدام القسطرة في مثل هذه الحالة تعد التجربة الأولى من نوعها، ولله الحمد فقد تم وضع دعامتين باستخدام القسطرة بنجاح وتحسنت حالة المريض على الفور نظراً لتفادينا عملية القلب المفتوحة المعتادة، والتي تتطلب فترة نقاهة أطول. ومن جانبه فقد نوه المريض خليفة السويدي حول حالته بأنه لم يكن يعلم بالعيوب الخلقية إلا بعد أن أجريت له صور ثلاثية الأبعاد للأوعية الدموية في مستشفى المفرق لاكتشاف أسباب ارتفاع ضغط الدم غير المبرر.