أمانة الرياض تكثف جهودها لتعزيز البيئة الصحية في أحياء العاصمة

وضعت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الادارة العامة لصحة البيئة خططاً عملية جديدة ومناسبة للمحافظة على سلامة وصحة البيئة ومراقبة المواد الغذائية والقيام بأعمال الوقاية الصحية داخل احياء العاصمة والاهتمام بشؤون الموتى والمقابر بمنطقة الرياض وذلك نظرًا للتطور السريع الذي تشهده مدينة الرياض في مختلف أوجه الحياة.

حيث أطلقت أمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة خلال العام 1435ه، حملة توعوية تستهدف التحذير من احتفاظ المنشآت الغذائية بالمواد المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، كونها تعد مادة فاسدة لاتصلح للاستهلاك الادمي ومخالفة صريحة يعاقب عليها النظام، إضافة إلى إشراك المستهلك سواء أكان مواطنا أم مقيما بمدينة الرياض واعتباره شريكا استراتيجيا فاعلا في هذه الحملة التوعوية التي تصب في مصلحته في المقام الأول.

كما قامت الادارة العامة لصحة البيئة بالامانة بتنفيذ مشروع الرقابة الصحية الذي يهدف لتطوير أعمال الرقابة الصحية في العاصمة ورفع الأداء في مجال الرقابة على المنشآت وتطويرأساليبها للحصول على رقابة فاعلة تضمن سلامة الغذاء ومنشآت الصحة العامة.

كما نفذت الادارة العامة لصحة البيئة بمنطقة الرياض مشروع مكافحة الحشرات والوقاية الصحية الرامي إلى توحيد جميع عقود المكافحة والوقاية الصحية في مدينة الرياض الى عقد واحد، والقيام بأعمال مكافحة الحشرات في احياء العاصمة وتأمين مستلزماتها، وكذلك تنفيذ كافة أعمال الوقاية الصحية ومكافحة القوارض والقطط والكلاب الضالة في الشوارع .

كما نفذت الادارة العامة لصحة البيئة برنامج الإصحاح البيئي بمدينة الرياض وبرنامج الحملات التوعوية في مجال صحة البيئة وغيرها من البرامج التي وجدت تجاوبا من المواطنين والمقيمين.

وإضافة إلى ذلك قامت الادارة العامة لصحة البيئة بتطوير خدمات البلدية الصحية وتوفيرها لسكان العاصمة عبر منظومة من خدمات البلدية المقدمة والتي تقوم عليها إدارات مختلفة منها الإدارة العامة لصحة البيئة وهي إدارة تسعى لتحقيق برامج التنمية الشاملة التي تبنتها الأمانة لتأهيل المجتمع المحلي بأفراده ومؤسساته المختلفة ليكون أكثر قدرة على موجهة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها طبقا للأنظمة واللوائح لصحة البيئة بما يتلاءم مع ظروف المجتمع وموارده والخدمات المتاحة فيه ما يحقق عملية التنمية الشاملة بأبعادها ومكوناتها كافة.

كما كشفت أمانة منطقة الرياض عن الحملات الرقابية المتواصلة المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية والتي استهدفت مراكز التموين لحصر التجاوزات الصحية، والتأكد من سلامة المواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية والبقالات ومستودعات الأغذية.

كما كثفت من وتيرة الحملات الميدانية والجولات التفتيشية على المطاعم والمخابز والبوفيهات والمواقع العشوائية للجائلين الاجانب وتشديد الرقابة الصارمة على المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم وفقا لما نصت عليه لائحة العقوبات.

ونوهت الادارة العامة لصحة البيئة بمنطقة الرياض أن المواطن والمقيم يمثلان شريكين رئيسيين في الابلاغ عن أي مخالفة تخص البيئة الصحية سواء الغذائية أو الخدمية.

وناشدت الجميع بالتواصل المستمر معها عبر مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940 أو هاتف الإدارة العامة لصحة البيئة 2120092 أو الفاكس 2120089 أو عبر البريد الالكتروني للإدارة Info@beaah.org