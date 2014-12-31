بهذه العبارات اختصر مشاهير العالم عام 2014

بضع أيّام ونودّع هذا العام، الذي كان مليئاً بأحداث عديدة من أفراح وأحزان.

بهذه الكلمات اختصر بعض نجوم هوليوود عام 2014، وبدأوا استعداداتهم لاستقبال عام جديد، علّه يكون أفضل وأثمر على الصعيدين الشخصيّ والمهنيّ.

Kim Kardashian: كلّ عام أعيشه مع زوجي وابنتي لا يعوّض، أتمنى أن يبقيا إلى جانبي طوال العمر.

Rihanna: عشت خلال هذه السنة خيبات أمل كثيرة.. كلّ عام لا بدّ من أن يحمل للإنسان الأمور السيئة والحسنة، وهذه الحياة لا بدّ أن تُعاش كما هي.

Brad Pitt: الحياة جميلة، ومهما عاكستنا الظروف، يجب أن نتمسّك بأحلامنا وطموحاتنا.. هذا العام كغيره قدّم لنا الكثير من الأمور الجميلة والسيّئة أحياناً.

Liam Hemsworth: هذا العام هو الأفضل على الإطلاق.. أتمنى أن يكون العام المقبل كذلك.

Kate Middleton: إنّه عام مميّز بالفعل، والعام المقبل سيكون أفضل، خصوصاً بعد استقبال توأمي المنتظرين.

Beyonce: واجهت الكثير من المشكلات والخلافات في القسم الأخير من هذا العام، لكنني عشته بالطريقة التي تحلو لي مع زوجي وحبيبي المثالي.

Nick Cannon: أشكر الله على كلّ شيء.. إنها سنة الانفجارات والبراكين.. لا تعليق.

Kylie jenner: وجدت الشهرة التي لطالما سعيت إلى تحقيقها هذا العام.. تابعوا جديدي في العام المقبل.

Jennifer Lawrence: قدّمت الكثير، وأنجزت الكثير، وواجهت الكثير.. أحياناً بكيت، وأحياناً ضحكت.. هذه هي الحياة.. كلّ عام والجميع بخير.

Hugh Jackman: لا يمكن اختصار مجريات عام كامل ببعض الكلمات. لكن ما أعرفه هو أنّ الأمور السيّئة هي التي تعطي الأمور الجميلة نكهة خاصة.