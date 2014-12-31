هل تستمر هذه الاتجاهات في إطلالات النجمات؟

مع بداية العام الجديد واقترابنا من حفلات السجادة الحمراء التي تتألق فيها أجمل نجمات هوليوود بإطلالات ساحرة وأنيقة، نتساءل: بماذا ستفاجئنا النجمات خلال هذا العام؟ وماذا سيستمر من اتجاهات في إطلالات السجادة الحمراء؟

ظهرت العديد من الاتجاهات خلال العام الماضي، وتألقت النجمات بها بإطلالات ساحرة وأنيقة، منها: قصة V التي تزيد من طول من ترتديها وتعطيها إطلالة أنثوية أنيقة، وقد ارتدتها أجمل النجمات في هوليوود، ومنهن: جينيفر لوبيز Jennifer Lopez التي تألقت بفستان كحلي براق من "Gucci"، وإيما ستون Emma Stone التي اختارت فستاناً ناعماً من Valentino في مهرجان كان السينمائي.

كما انتشرت الفساتين الملكية والتصاميم الفخمة بكثرة بين النجمات العام الماضي، ومنهن: ليلي كولينز Lily Collins التي اختارت تصميماً ناعماً من إيلي صعب، بالإضافة إلى إطلالة النجمة الهندية الأنيقة فريدا بينتو Freida Pinto بفستان ناعم من Oscar de la Renta، كما ظهرت هذه التصاميم الملكية في إطلالة ريانا Rihanna التي تفضل البساطة والتصاميم العصرية في إطلالاتها.

وبالحديث عن اتجاهات هذا الموسم لا يمكن أن ننسى القمصان القصيرة أو الـ Crop Tops التي ظهرت في العديد من إطلالات النجمات سواء على السجادة الحمراء كإطلالة روني مارا Rooney Mara، أو إطلالات نهارية ناعمة كإطلالة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence ودايان كروغر Diane Kruger بلوك عصري جذاب.

شاهدي الاتجاهات التي ظهرت في إطلالات النجمات هذا العام، وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها ستستمر خلال عام 2015.

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